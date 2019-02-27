На Донетчине продолжается ремонт КПВВ: Губернатор рассказал о проблемах. Новости

В Донецкой области продолжается ремонт и благоустройство КПВВ, на некоторых пунктах пропуска существуют проблемы. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 27 февраля, в ходе пресс-конференции в Краматорске рассказал председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць.

«Мы полностью закончили КПВВ "Марьинка". Сейчас у нас возникли технические проблемы с водоснабжением, но не по нашей вине, а по вине подрядчика, который проводил там работы. Слишком мощный насос, и физически он просто сам себя засосал в землю. Сейчас ведутся восстановительные работы за счет подрядчика, вода там появится», – сказал он.

По его словам, на КПВВ «Гнутово» сейчас также существует проблема с водоснабжением, которая решается. «Сейчас через скважину идет протяжка труб, и единственной проблемой останется асфальтирование. В ближайшее время мы эту проблему также решим, соответствующие погодные условия помогут нам в этом», – сообщил Куць.

Он проинформировал, что КПВВ «Новотроицкое» сейчас работает в полном объеме, но есть проблема с освещением, которую планируют решить в ближайшие недели, а вот с КПВВ «Майорское» ситуация сложнее. «Там наибольший поток людей, и остановка КПВВ "Майорское" для проведение ремонтных работ приведет к тому, что там будут значительные очереди с "той" стороны. Мы делаем это параллельно: и пропускаем людей, и начинаем ремонтировать. Там уже есть заборы, есть залы ожидания, чтоб люди не мерзли».

«Монтаж конструкций начнется на следующей неделе, а закончим, я думаю, за 1-1,5 месяца. Это зависит от подрядчика и от погодных условий. И если с "той" стороны нам позволят работать в вечернее время, когда не пропускают людей, если не будет обстрелов», – добавил губернатор.

Он отметил, что оборудование, которое сейчас устанавливают в КПВВ на Донетчине, было закуплено за средства областного бюджета.

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