В Краматорске начнут строительство нового жилья для переселенцев. Новости

В Краматорске начнут строительство нового жилья для переселенцев. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 27 февраля, в ходе пресс-конференции проинформировал председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць.

По его словам, в регионе существует нехватка жилья, которое можно было бы приобрести за средства областного бюджета, в частности для таких категорий населения, как переселенцы и дети-сироты. «Когда стал вопрос о перемещении сюда людей из неподконтрольных территорий, сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих, органов судебной власти, свободного жилья почти не осталось, а то, что осталось, оно в ужасном состоянии», – сообщил Куць.

Губернатор отметил, что стоимость квартир в Краматорске в сравнении с 2014 годом сейчас в 2-3 раза завышена, поэтому целесообразнее начать строить новое жилье.

«Мы к этому движемся. Краматорский городской совет на сессии в пятницу выделил для коммунального предприятия Донецкой областной государственной администрации земельный участок в Краматорске для строительства жилого дома. Сейчас мы будем объявлять тендер на проектирование. Это будет коммунальная собственность, но именно для переселенцев, сотрудников правоохранительных органов, администрации. Надеюсь, нам удастся начать этот проект примерно в начале осени 2019 года», – рассказал глава Донецкой ОВГА.

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