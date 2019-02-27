Из Краматорска планируют запустить авиарейсы на Киев. Новости

В Донецком регионе областные власти и военные разрабатывают приказ о совместном использовании аэропорта в Краматорске, чтобы открыть отсюда авиарейсы на Киев. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 27 февраля, в ходе пресс-конференции в Краматорске рассказал председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць.

«Сложность будущего, если у нас будет все хорошо, аэропорта в городе Краматорск в том, что он будет находится в районе операции Объединенных сил. Это ситуация с безопасностью, поэтому о международных рейсах мы 100% говорить не можем», – сказал он.

«Что касается рейсов, направление на Киев – это единственное направление, на котором мы сейчас настаиваем, и ведем соответствующие переговоры с Министерством обороны, точнее – с Генеральным штабом ВСУ. Пока что поддержка есть, понимание есть. Сейчас мы нарабатываем общий приказ о совместном использовании этого аэропорта, потому что он имеет военное назначение», – сообщил Куць.

По его словам, стоимость этого проекта сейчас назвать сложно. «Нужно сначала открыть небо, нужен общий приказ, а потом уже двигаться в его реализации», – говорит губернатор Донетчины.

Он отметил, что проект строительства аэропорта в Донецкой области существует, его стоимость 34 млн грн, но, чтобы запустить авиарейсы на Киев, нужно намного меньше средств и для этого можно использовать работающий аэропорт в Краматорске.

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