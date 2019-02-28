В прифронтовой Авдеевке есть сложности с открытием опорной школы. Новости

В прифронтовой Авдеевке (Донецкая обл.) есть сложности для открытия опорной школы. Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе пресс-конференции в Краматорске рассказал председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць.
«Есть определенные проблемы с подрядчиком, идем сейчас ему на встречу. Думаю, организуем ему пару субподрядных организаций, которые намного быстрее смогут проводить работы», – сказал он.
«Работы там проводит Управление капитального строительства СБУ, которое как бюджетная организация также не владеет собственными средствами, ресурсом, чтоб вкладывать собственные средства в строительство. Именно в этом проблема. А так – специалистов хватает, всего хватает, с финансированием – проблема. Но, я думаю, в ближайшее время мы сможем им помочь», – добавил Куць.
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