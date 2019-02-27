В «ДНР» показали, как выглядит поврежденный снарядом водовод в буферной зоне (Фото). Новости

Вся лентаДонбассДонецкая область
Луганская область

В «ДНР» показали, как выглядит поврежденный снарядом водовод в буферной зоне (Фото)

27.02.19 23:11dnews.dn.uaНовости

Фото: Скриншот видео YouTube

В «ДНР» показали, как выглядит поврежденный снарядом водовод канала Северский Донец – Донбасс в буферной зоне под Горловкой в районе Шумов. Об этом сегодня, 27 февраля, пишут местные интернет-ресурсы.

«Глава городской администрации» Горловки Иван Приходько заявил, что здесь работы на двое суток.

Ранее сообщалось, что председатель Донецкой облгосадминистрации Игорь Стокоз на своей странице в Facebook опубликовал фото ледяной глыбы, которая образовалась на месте повреждения водовода в результате взрыва снаряда.

Комментарии

Загрузка...