Район ОЦКБ, «Обжора», «Золотое кольцо»: Блогер показал, сколько людей в Донецке (Фото). Новости

Блогер Иван Лихачев проехал центральными улицами неподконтрольного украинской власти Донецка. Кадры, запечатленные во время поездки, он опубликовал в соцсети.
Блогер начал поездку возле Училища олимпийского резерва, затем проехал рядом с Парком Славянской культуры. На проспект Ленина Иван выехал в районе ОЦКБ – одного из центральных медучреждений, известного как бывшая Областная центральная клиническая больница (ОЦКБ), позднее переименованная в Институт неотложной и восстановительной хирургии (ИНВХ им. Гусака).
Как считает Иван, людей в городе много, о чем свидетельствует поток автомобилей, в частности, на проспекте Ленина. Также блогер отмечает, что некоторые люди, показывающие на кадрах пустые улицы Донецка, снимают их в плохую погоду, когда плохая видимость. Он же, напротив, запечатлел улицы в солнечный день.
Иван предложил тем, кто смотрит кадры улиц Донецка, самим решить, много ли в городе людей. «По дороге в сторону площади Ленина, в сторону "Донецк-сити" можете наблюдать, есть люди в городе или нет, пустой ли город», – сказал он.
В кадр попал супермаркет «Обжора». В нем, по словам блогера, больше не работает «Спортмастер». Он выразил сожаление, что в Донецке крупных сетевых магазинов, наподобие «Спортмастера». Мужчина также показал цирк «Космос» и район «Золотого кольца».
Пользователи соцсетей в комментариях высказывают мнение, что людей – мало:
- «Bakazun piratovich»: «Пустой город, до войны я со своего хутора не любил ездить в Донецк из-за плотного движения»;
- Сергей Д.: «Почему на улицах так мало людей?»;
- Сергей О.: «Да! Опустели и улицы, и дороги! По сравнению с тем, что было до войны.»;
- Давид: «Раньше были пробки, сейчас пустота»;
- «Миледи»: «Город похож на больного в коме, вроде не умер, но и не живой. Впереди тачка без номеров катилась, однозначно, отжатая у кого-то»;
- Александр: «Я – дончанин, был лучший город Украины, стал резервацией или гетто, люди выезжают кто куда, жилье продают раз в пять дешевле, будущее типа Приднестровья не греет»;
- Игорь: «По сравнению с 2013-14-м город очень пустой. Сейчас трудно посчитать переселенцев, но из Донецка выехало порядка половины»;
- Ярик: «Да нет же, друг, люди, конечно, есть. Но вот если пройти по той же площади часов в 9 вечера – уже все, атмосфера уже не та, что раньше».
Такого мнения придерживаются не все. «Это и в Москве можно такие улочки снять, чтобы показать, что Москва пустая. Красивый город, чистый, видно, что порядок», – пишет София.
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