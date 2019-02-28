В «ДНР» рассказали, сколько студентов учится в крупнейшем вузе «республики». Новости

В крупнейшем в «республике» вузе – «Донецком национальном университете ДНР» – на данный момент обучаются 12 тыс. студентов, но за 5 лет его существования российские дипломы смогли получить только 1,5 тыс. выпускников. Об этом в интервью местной газете рассказала ректор «ДонНУ ДНР» Светлана Беспалова, которая руководит вузом с марта 2015 года.

Она отметила, что в 2014 году на подконтрольную украинской власти территорию в Винницу (куда эвакуировали вуз) выехала около трети преподавателей, в том числе профессоров.

Беспалова подтворила, что оставшихся в «ДНР» руководителей факультетов и ее как ректора «ДонНУ» Минобразования Украины лишили ученых званий профессоров.

После выезда основной части руководящего состава в «ДонНУ ДНР» столкнулся с острой нехваткой кадров, «по сути, были обезглавлены некоторые кафедры и направления». Беспалова сообщали, что впоследствии кафедры возглавили молодые кандидаты наук.

«За три года численность студентов выросла почти до довоенного уровня, сегодня в университете обучается около 12 тыс. студентов, 250 аспирантов и докторантов. В том числе почти 380 иностранных студентов – граждан Украины, России, Армении, Азербайджана, Узбекистана и Китая… Подготовка кадров ведется в общей сложности по 124 направлениям… Сегодня в университете практически восстановлен профессорско-преподавательский состав – это около 100 докторов наук и 350 кандидатов наук», – сказала Беспалова.

Она заверила, что из всех выпускников только 1,5 тыс. студентов получили дипломы российских вузов. «Соглашения о сотрудничестве в этой сфере у нас заключены с рядом вузов РФ. Впервые наши студенты сдавали госэкзамены и защищали дипломы в 2015 году в Южном федеральном университете (Ростов-на-Дону). И сейчас большинство из них получают вторые дипломы именно там», – дополнила она.