ДТП в Донецке: Автобус сбил мужчину. Новости

Вся лентаДонбассДонецкая область
Луганская область

ДТП в Донецке: Автобус сбил мужчину

ДН

28.02.19 07:58dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В неподконтрольном украинским властям Донецке произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Как рассказывают дончане, авария произошла 27 февраля после 20:00: автобус сбил мужчину, предположительно – насмерть.

Жители Донецка делятся подробностями ДТП:

  • Эрика: «Возле ОЦКБ – ДТП (полоса в сторону центра). На момент 20:40 27.02.19 стояла машина ДПС, "скорая", желтый "Богдан", и перед ним лежал труп, предположительно, мужчины»;
  • Елена: «Видели тоже, по дороге в центр. На обратном пути "скорой" уже не было. Стоял автобус, машина ДПС. Мужчина лежал на обочине. Возле него находились ДПС»;
  • Михаил: «Видел это...»;
  • Наталья: «До сих пор автобус стоит и мужчина лежит... (21:09)»;
  • Вадим: «Уже не лежит (22:56);
  • Юлия: «Автобус сбил мужчину?»;
  • Михаил: «Да»;
  • Владислав: «Тоже видел, жесть, конечно».

Читайте также:

Комментарии

Загрузка...