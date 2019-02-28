ДТП в Донецке: Автобус сбил мужчину. Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Как рассказывают дончане, авария произошла 27 февраля после 20:00: автобус сбил мужчину, предположительно – насмерть.
Жители Донецка делятся подробностями ДТП:
- Эрика: «Возле ОЦКБ – ДТП (полоса в сторону центра). На момент 20:40 27.02.19 стояла машина ДПС, "скорая", желтый "Богдан", и перед ним лежал труп, предположительно, мужчины»;
- Елена: «Видели тоже, по дороге в центр. На обратном пути "скорой" уже не было. Стоял автобус, машина ДПС. Мужчина лежал на обочине. Возле него находились ДПС»;
- Михаил: «Видел это...»;
- Наталья: «До сих пор автобус стоит и мужчина лежит... (21:09)»;
- Вадим: «Уже не лежит (22:56);
- Юлия: «Автобус сбил мужчину?»;
- Михаил: «Да»;
- Владислав: «Тоже видел, жесть, конечно».
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