ДТП в Донецке: Автобус сбил мужчину. Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Как рассказывают дончане, авария произошла 27 февраля после 20:00: автобус сбил мужчину, предположительно – насмерть.

Жители Донецка делятся подробностями ДТП:

Эрика: «Возле ОЦКБ – ДТП (полоса в сторону центра). На момент 20:40 27.02.19 стояла машина ДПС, "скорая", желтый "Богдан", и перед ним лежал труп, предположительно, мужчины»;

Елена: «Видели тоже, по дороге в центр. На обратном пути "скорой" уже не было. Стоял автобус, машина ДПС. Мужчина лежал на обочине. Возле него находились ДПС»;

Михаил: «Видел это...»;

Наталья: «До сих пор автобус стоит и мужчина лежит... (21:09)»;

Вадим: «Уже не лежит (22:56);

Юлия: «Автобус сбил мужчину?»;

Михаил: «Да»;

Владислав: «Тоже видел, жесть, конечно».

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