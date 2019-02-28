Губернатор Донетчины пояснил, почему назначил своим заместителем Филашкина. Новости

Вадим Филашкин назначен заместителем главы Донецкой областной военно-гражданской администрации (ДонВГА), потому что хорошо осведомлен с проблемами населения в «серой зоне» и по другим вопросам в регионе. Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе пресс-конференции в Краматорске рассказал председатель ДонВГА Александр Куць.

«У меня лично было много кандидатур. Каждую изучал достаточно детально», – сказал он.

По его словам, Вадим Филашкин, начиная с 2014 года, работал на Донетчине. «Он был заместителем начальника Главного Управления Национальной полиции в Донецкой области. Людей знает неплохо и лично, начиная от оперативного сотрудника до руководителя ГУ НП Донецкой области. Кроме того, неплохо знает территорию, знает проблемы местных жителей, проживающих на этой территории», – отметил Куць.

«Самое главное – он неплохо владеет ситуацией в "серой зоне", которую мы называем населенными пунктами, расположенными на линии разграничения», – добавил губернатор Донетчины.

Он также сообщил, что его заместитель будет курировать вопросы взаимодействия с правоохранительными органами, Департамент гражданской защиты населения ДонВГА и Управление по взаимодействию с правоохранительными органами по противодействию коррупции.

Читайте также: