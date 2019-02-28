Прифронтовые Марьинку и Красногоровку можно обеспечить газом, но есть проблема. Новости

Прифронтовые Марьинку и Красногоровку (Донецкая обл.) можно обеспечить газоснабжением только с восстановлением работы газораспределительной станции, которая находится в «серой зоне». Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе пресс-конференции в Краматорске сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць.

По его словам, эта газораспределительная станция долгое время была в частной собственности и имела долги по кредитам в банке. «Длительное время у нас заняло выведение этой газораспределительной станции из частной собственности, погашение там задолженности перед банком за счет предпринимателей и передача ее на баланс военно-гражданской администрации Марьинки. В настоящее время этот процесс завершен», – сказал он.

«Сейчас начинается процесс проектирования. Денежные средства из областного бюджета в размере ориентировочно 10 млн грн предусмотрены. Как только получим проект, сразу начнем ремонтные работы. Но есть другая проблема – неподконтрольная территория», – продолжил Куць.

Губернатор отметил, что даже гарантии безопасности на проведение ремонтных работ, полученные с обеих сторон, и зеркальные патрули ОБСЕ не защищают работников от обстрелов. «Работы планируются проводить 1-1,5 месяца. Оборудование, необходимое для проведения ремонтных работ, сейчас закупается подрядной организацией за свой счет. Они понимают, что это нужно делать срочно, вкладывают свои деньги в это оборудование. Потом – когда его установят, выставят нам счет, мы за это рассчитаемся», – сообщил губернатор Донетчины.

«Важность этого понимают все, кроме "той" стороны», – добавил Куць.

Читайте также: