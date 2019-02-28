Ситуация в пунктах пропуска утром 28 февраля: Проезда ожидали 300 авто. Новости

Сегодня утром, 28 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 27 февраля через линию разграничения последовало 32,2 тысячи человек и 3,9 тысячи транспортных средств:

«Майорское» – 8000 человек и 920 транспортных средств;

«Марьинка» – 6850 человек и 1135 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 5895 человек и 1090 транспортных средств;

«Гнутово» – 3120 человек и 720 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 8360 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» – 30/50;

«Марьинка» – 20/60;

«Новотроицкое» – 40/45;

«Гнутово» – 25/30.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское»:

Гарик: «8:15. Майорск в Горловку общей около 30 машин. Льготы нет»;

Приходько: «8:16. Блок пост Горловка. По состоянию на 09:10 (мск), 175 автомобилей, 40 – автобусов и микроавтобусов, до 250 человек пешей очереди».

КПВВ «Марьинка»:

Михаил: «5:46. В Марьинку на 6:43 (мск) льгота: 47 машин, основная: на середине спуска, суперльгота: бесконечность»;

Юра: «06:40. Приехал на Каргил в 5:20 (мск), машин – основная посредине между началом моста и БП. Льготная не поймешь: какая то блошиная возня. Но пока не много. Автобусы сейчас 4».

КПВВ «Новотроицкое»:

Алла: «5:29. В сторону Волновахи – льготная очередь около 36 машин , общая в 2 раза больше»;

Катерина: «7:13. Еленовка: 70 основной, около 20 льгота»;

Донецк: «8:09. Еленовка: основной 100, льготка 40»;

Юра 40: «8:47. На Еленовке пешей человек 50 , автобусов много».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» и «Гнутово» на данный момент не сообщается.

Напомним, с 1 марта контрольные пункты въезда-выезда в районе операции Объединенных сил переходят на весенний график работы. Пропуск через линию разграничения будет осуществляться ежедневно с 07:00 до 18:30.