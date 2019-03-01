В «ДНР»: Блогер показал гостиницы и театры в центре Донецка (Фото). Новости

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В «ДНР»: Блогер показал гостиницы и театры в центре Донецка (Фото)

ДН

01.03.19 10:59dnews.dn.uaНовости

Фото: скриншот видео из соцсетей

Блогер Иван Лихачев проехал по центру неподконтрольного украинской власти Донецка. Кадры с узнаваемыми зданиями, запечатленные во время поездки, он опубликовал в соцсети.

С улицы Университетской Иван проехал через бульвар Пушкина на улицу Артема. Блогер показал, как сегодня выглядят центральные улицы города, отель «Централь», площадь Ленина, Донецкий музыкально-драматический театр, гостиница «Донбасс Палас».

После этого блогер показал театр оперы и балета, кинотеатр им. Шевченко, библиотеку им. Крупской.

Напомним, ранее блогер показал, сколько людей в районе ОЦКБ, «Обжоры», «Золотого кольца» в Донецке.

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