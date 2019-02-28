Сводка из зоны ООС за 27 февраля: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 11 обстрелов украинских позиций, в том числе 6 раз незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. В результате обстрелов 1 военнослужащий Объединенных сил был ранен. Об этом сегодня, 28 февраля, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Помимо запрещенного «Минском» вооружения, НВФ в ходе обстрелов вели огонь из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреляли позиции украинских военных:

из минометов калибром 120 мм, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия – в районе Водяного;

из минометов калибром 82 мм и противотанковых ракетных комплексов – у Чермалыка;

из снайперского оружия – вблизи Гнутово.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ совершали обстрелы:

из артиллерийских систем калибром 122 мм, противотанковых ракетных комплексов и минометов калибром 82 мм – в районе Крымского;

из минометов калибром 82 мм – вблизи Желтого;

из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи Новолуганского;

из стрелкового оружия – в районе Станицы Луганской.

С начала текущих суток противник украинские позиции не обстреливал.

В «ДНР» сообщают, что «армия Киева за минувшие сутки 7 раз нарушила режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 23 единицы. Обстрелам подверглись село Спартак на севере Донецка; горловский поселок шахты им. Гагарина; село Крутая Балка, расположенное около Ясиноватой. При обстрелах применялись минометы калибрами 120 мм и 82 мм и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 7 раз за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Калиново, сел Желобок, Желтое, Лозовое и Сокольники, а также окрестности памятника князю Игорю у Станицы Луганской. Огонь велся из арторудий калибром 122 мм, минометов калибрами 120 мм и 82 мм, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного».