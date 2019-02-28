В «ДНР» новые аресты, – соцсети. Новости

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке арестован «директор департамента стратегического анализа и планирования совета министров ДНР» (Николай Загоруйко – прим.). Об этом сегодня, 28 февраля, сообщается в социальных сетях.

«Ориентировочная версия причины ареста – за коррупционные схемы. Департамент обеспечивает работу вице- премьера Мартынова», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что местонахождение «заместителя председателя правительства» Игоря Мартынова на данный момент не известно, «на работе его нет, телефоны отключены».

Напомним, «глава ДНР» Денис Пушилин подписал указ, согласно которому «исполняющим обязанности заместителя председателя совета министров ДНР» стал бывший «мэр» неподконтрольного украинской власти Донецка Игорь Мартынов.

Читайте также: