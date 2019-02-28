В Мариуполе переселенцы массово требуют выплатить долги по пенсиям через суд. Новости

Выплатить долги пенсии требуют переселенцы и жители неподконтрольной украинским властям территории Донбасса от Пенсионного фонда Украины (ПФУ) и массово подают иски о взыскании задолженностей в суд. Только в Мариуполе (Донецкая обл.) положительные решения суда уже получили почти 800 человек. Однако эти решения ПФУ не выполняет и долги не выплачивает.

Лидия Цеповатенко проживает на неподконтрольной Украине территории Донбасса. В конце 2017 года ей перестали выплачивать пенсию, позже выплаты возобновили, но задолженность в размере свыше 20 тыс. грн так и не выплатили. Пожилая женщина обратилась за помощью к адвокатам – хочет вернуть свои деньги через суд.

«Прихожу в Пенсионный фонд, они мне поворачивают компьютер, показывают, какая у меня сумма: "А выплатить мы не можем". Я уже и плакала, и просила. Муж у меня онкобольной, деньги нужны – и на "химию", и на уколы дорогие», – рассказала пенсионерка.

Участник боевых действий и переселенец Андрей Горбунов получает пенсию по инвалидности. Иск в суд о взыскании задолженности с Пенсионного фонда подал уже второй раз. «Мне просто не доплачивали за детей. У меня два несовершеннолетних ребенка – дочка и сын, и мне порядка 1,5 тыс. грн в месяц не доплачивали. Первый раз я обратился с иском в суд, иск был частично удовлетворен, а решение суда не исполнялось», – сообщил мужчина.

Адвокаты нескольких истцов обратились в Государственную исполнительную службу. «Обычный человек, если он должник по исполнительному производству, на него накладывается арест, взыскивается вся сумма, если есть имущество, если есть счета, то в Пенсионном фонде арестовать счет не представляется возможным. Денег нет», – отмечает адвокат Ирина Бирюкова.

В Управлении Пенсионного фонда г. Мариуполя уверяют, что обо всех решениях суда знают. «Эта задолженность будет выплачена после принятия отдельного порядка Кабинетом министров Украины. В этом порядке будет механизм выплаты задолженности по пенсии», – прокомментировала и. о. начальника Мариупольского объединенного управления ПФУ Ирина Кравец.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»

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