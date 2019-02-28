Будет обслуживать Святогорск и окрестные села: Завершается строительство Центра безопасности (Фото). Новости

Строительство Центра безопасности граждан в Святогорске (Донецкая обл.), которое начали полгода назад, подходит к завершению. Разместили его в здании бывшей пожарной части. Круглосуточно там будут дежурить десять пожарных и наряд полиции, которые будут обслуживать Святогорск и шесть близлежащих сел и поселков.

На админздании центра строители заканчивают перекрывать крышу – подшивают металлопрофилем карнизы. Закончить обещают через неделю.

На реконструкцию 82-й пожарной части из областного бюджета выделили 7 млн 200 тыс. грн. Предусмотрены реконструкция административного здания, ограждения, склада, а также благоустройство территории. Дополнительно достраиваются боксы, помещения для работников Нацполиции.

Реконструкцию начали в прошлом, 2018 году, в конце августа. За полгода утеплили стены, обновили фасады, внутри здания сделали новые потолки, уложили кафель, провели электропроводку, установили автономную систему отопления.

Этот центр – один из 8-ми, которые в текущем году планируют открыть на Донетчине. Он будет обслуживать город Святогорск и 6 прилегающих сел и поселков. Задействованы 4 пожарных автомобиля, в том числе автоцистерна на базе автомобиля «Краз»: воды она подвозит 8 тонн.

«Дополнительно могут выполняться функции, которые ранее не были предусмотрены данными автомобилями. На данных авто установлены специальное аварийное оборудование, электрогенераторы, бензопилы, бензорезы», – рассказал первый заместитель начальника 6-го Государственного пожарно-спасательного отряда Сергей Москалец.

Круглосуточно здесь будут дежурить 10 спасателей и наряд полиции. Предусмотрена единая диспетчерская служба.

Как отметил Москалец, за счет того, что все сосредоточено в одном здании, сокращается время реагирования. Открыть центр планируют через месяц. На сегодня в Донецкой области таких центров работает шесть, еще 8 – строят. В целом же в области планируется открыть 28 Центров безопасности граждан.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Телеканал UA:Донбасс»

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