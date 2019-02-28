Всеми силами пытаются закрыть рот: «В ДНР» хотят ввести наказание за «фейковые новости». Новости

В «ДНР» хотят ввести наказание за публикацию «фейковых новостей» в социальных сетях. Авторы «законопроекта» считают, что «распространяемая информация представляет угрозу для безопасности, потому что она содержит далеко идущие выводы о том, что власть якобы проводит геноцид, о том, что власть специально это делает, чтобы народу стало жить хуже».

Эта инициатива вызвала возмущение местных жителей.

Юлия: «Жесть, всеми силами пытаются закрыть рот народу. Мол, молчите, а будете говорить – мы вас накажем. Разве это не геноцид? Как бы у нас действует свобода слова. По какому праву могут наказывать за то, что говорят люди? Чтобы люди не говорили гадости, лучше жизнь делайте лучше, а не наоборот. И интересно, как они наказывать будут? Доступ к данным пользователя может дать только администрация ВК и только по веским причинам. ДНР веской причиной не является, насколько я знаю»;

Андрик: «Никакой свободы слова. Нас пытаются здесь рабами сделать»;

Дарек: «Теперь если скажешь, что в дыре жизнь деpьмo, зарплаты никакие, а продукты некачественные, то поедешь на подвал жить?»;

Роман: «Фейковые новости фейковой республики. Спорим, наказание будет тоже фейковое. Вся жизнь тут фейк!».

Они также отмечают, что в таком случае все местные издания и журналистов нужно привлекать к ответственности, так как они распространяют неправдивые новости: