Не нужны ваши ракеты: Эксперт пояснил, как Украина может стать интересной НАТО. Новости

Запад должен привыкнуть к тому, что Украина является его восточным фронтом, но для этого украинским властям нужно сделать страну интересной для НАТО. Об этом заявил руководитель Центра исследования России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

«Во многих западных головах Украина пока не является реальным восточным флангом НАТО. Она – просто страна, которая где-то между НАТО и Россией, серая зона, зона, за которую борются, за которую пытаются ухватиться – отмечает он.

По его мнению, Украине, чтобы зарекомендовать себя субъектом на международной арене и перестать быть для Запада «серой зоной», нужно стать интересной НАТО. «Что означает "стать интересной" в контексте вопроса совместного сопротивления российской агрессии? Нужно стать полезной для НАТО. В моем понимании, эта польза заключается в том, что Украина скажет: "Нам не нужно размещать ваши ракеты средней или малой дальности на территории Украины, мы свои разместим". А для этого нужно принять политическое решение», – считает Огрызко.

«Поскольку сейчас договор о ракетах малой и средней дальности из-за его грубого нарушения РФ через несколько месяцев прекращает свое действие, а Украина была свободна от этих обязательств еще с первого дня агрессии Российской Федерации, поэтому разработать на протяжении следующих нескольких лет [программу по обороноспособности] вполне под силу нашим инженерам, если раньше проектировали ракеты на 10 тыс. км, то на 1,5-2 тыс. км – проще», – добавил эксперт.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам радио «Новое время»

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