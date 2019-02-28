Зачем на реальных грабителей тратить время и бензин: В Донецке машины остаются без колес. Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке с машин ночью снимают колеса – в том числе в центре города, во время комендантского часа. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

«Такое ощущение, что живем в 90-х. Уважаемые автолюбители, будьте внимательны. Вчера, 27.02, сняли колеса с машины в центре города. Прям возле подъезда ночью. И это 8-й случай, по словам полиции, за месяц! Машина стояла без сигнализации, а у соседей стояла, но без регистраторов. И вокруг никакого видеонаблюдения. Вот и сняли колеса с нашей машины. Просто жесть. 5 случаев было в Киевском районе и 3 – в Ворошиловском», – рассказывает автор поста.

Некоторые дончане критикуют автора за беспечность и за то, что не поставил машину на стоянку:

Сергей: «Не зря придумали охраняемые стоянки»;

«Кот»: «Пожалели 20 руб. (8 грн по местному курсу на 28.02.2019 – ред.) на стоянку»;

Любовь: «30 руб. (12 грн – ред.)».

При этом большинство жителей Донецка отмечают, что воры беспрепятственно действуют во время комендантского часа:

Любовь: «Ну, понятно... Все мы дураки, кто оставляет свои машины возле подъезда. А где доблестная полиция, комендатура? Видимо, они только ловят людей, которые после 23:00 в аптеку ходят»;

Светлана: «Вот таких и ловят. До утра сажают в обезьянник, лучше бы разобрались. Или не видно по человеку, что трезвый и у него реальные проблемы, которые заставляют выйти в этот дурацкий час… А вот реальных грабителей... Зачем тратить на них время и бензин»;

Александр: «Для этого комендантский час у нас есть, чтобы воровать все могли спокойно»;

Сергей: «Это полиция, 200%».

Как сообщалось ранее, в 2016 году в «ДНР» с автомобилей массово воровали украинские номерные знаков с последующим предложением выкупа. Жители отмечали, что этот вид «бизнеса» пришел из России. В «ДНР» номера снимали ночью, во время комендантского часа. На машине злоумышленники оставляли записку с указанием суммы выкупа, номера электронного интернет-кошелька или банковской карты, на которые нужно сбросить деньги, и мобильный телефон для связи. После перечисления денег на телефон водителя приходило SMS-сообщение с указанием места нахождения снятых госномеров. Суммы выкупа колебались от 1000 руб. (408 грн по курсу валют того времени) до 10 тыс. руб. (4 081 грн), но в среднем – 400-1000 грн. За месяцы действия данной схемы жители выработали ряд своих способов защиты от беспредела.

Данный вид краж возобновился в «ДНР» в 2018 году.

В соседней «ЛНР» вора автономеров приговорили к 1 году лишения свободы со штрафом в размере 15 тыс. руб. (6 757 грн по местному курсу).

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