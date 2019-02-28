В «ЛНР» подрались двое мужчин, один из них зарезал собутыльника. Новости

В «ЛНР» в ходе распития спиртных напитков подрались двое мужчин, один из них зарезал собутыльника. Об этом говорится в видеосюжете «МВД ЛНР», обнародованном сегодня, 28 февраля.

Отмечается, что об убийстве в «полицию» 20 февраля вечером сообщил житель г. Зоринска, подозреваемого задержали по «горячим следам».

«Был задержан гражданин, который совершил убийство. В ходе осмотра места происшествия было изъято орудие совершения преступления – нож. Как потом пояснил задержанный, он совершил убийство на почве конфликта и вследствие употребления спиртных напитков», – утверждают в «полиции».

Задержанный дал признательные показания. Мужчина утверждает, что выпили в тот день они много, конфликт возник после того, как потерпевший начал оскорблять его и его семью: «Дрались, стол толкнули, нож упал. Мы с ним начали бороться, я взял нож».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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