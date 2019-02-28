Ситуация в пунктах пропуска днем 28 февраля. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 28 февраля, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское»:

Андрей: «11:05. Подъехали на Горловку. Стали на отметке 50»;

Леха: «14:15. Час назад на Майорске в сторону Украины никого, обратно по прибытию автобусов».

КПВВ «Марьинка»:

Сергей: «10:02. Марьинка на Донецк между поселками 30-50 маш. Льготы 5 машин»;

Марина: «12:58. Со стороны Курахово в 11 часов стали в очередь（34-ми в основной). В 13:00 (мск) на ДНР. Машин 20, льготы машин 5. На выезд из Донецка на ДНР машин 5-10 было»;

Анастасия: «13:05. Работать начали на Каргилле, молодцы, что сказать, проезд в Донецк занял 25 минут, зато что творится на Украине, я давно такого не помню: украинский в 3 ряда, машин почти до ставка, я стала в 7:15 в общую очередь 35 машиной и заехала только в 10:45, пускали очень медленно»;

Алекс: «13:57. Каргилл в Курахово 29 общая, 5 льготная. Пеших нет»

КПВВ «Новотроицкое»:

Юля: «10:22. Еленовка пустая.... общая машин 10»;

Вадим: «10:24. На Еленовке денере озверело с утра. Сразу в четыре полосы – всех загнали и теперь вся очередь в Новотроицке. Когда с Еленовки выезжал –там машин восемь-десять оставалось. Это было час назад»;

Катерина: «10:55. Стоим на Новотроицке уже час»;

Ольга: «13:02. На Еленовке ни одной машины. Сразу заезд. Давно такого не видела».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» и «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.

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