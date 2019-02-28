Освобожденная из плена «ДНР» врач призналась в работе на украинскую разведку. Новости

Уроженка Донецка и бывшая пленница «ДНР» призналась, что работала на украинскую разведку, но не знала об этом. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 28 февраля, в ходе пресс-конференции в Киеве рассказала освобожденная из плена «ДНР» врач Ольга Политова.

«В 2015 году я работала заместителем главного врача в центре первичной медицинско-санитарной помощи Ясиноватского района. Я проживала в Донецке, а на работу я ездила в село Очеретино, в Ясиноватский район, где разместились и районный совет, и администрация нашего центра. Примерно с августа я сотрудничала с Главным разведуправлением [Минобороны Украины]. Об этом я узнала только в конце 2018 года, потому что это государственная тайна, и я не была ознакомлена с этим», – сказала она.

По ее словам, 13 ноября 2015 года, возвращаясь домой с работы, женщину задержали на трассе Донецк – Горловка на «таможне ДНР», которая находится между селами Верхнеторецкое и Красный Партизан (после переименования – Бетманово, Донецкая обл.). «Я возвращалась со своим гражданским мужем и своей приятельницей. На заднем сидении автомобиля у меня была передача в Донецк. Я ее не смотрела и не проверяла. Когда меня остановили и начался тщательный осмотр машины, ее нашли», – вспоминает женщина.

Дончанку и ее спутников отвезли на территорию бывшей автозаправки, где снова тщательно обыскивали с участием «сотрудников МГБ ДНР», после чего перевезли в Донецк. «Меня уже везли в наручниках. Привезли в "МГБ ДНР", завели в кабинет, и наручниками – к батарее, и началось. Начались "следственные действия" с пытками и всем остальным. На осмотр моей квартиры никто меня не вывозил. Никакие документы, которые изъяли в тот день, я не подписывала. Всю ночь я просидела в "МГБ", перед утром они приехали, эти оперативники, и утром отвели меня к следователю», – рассказала Политова.

Она отмечает, что «следователь» в «ДНР» предложил ей воспользоваться услугой адвоката: «Целый день я снова просидела в "МГБ". Никто мне не давал ни воды, ни лекарств, ни чая. Я почти двое суток без ничего там находилась».

Как сообщалось ранее, Ольга Политова пробыла в плену больше двух лет. У нее на руках – куча бумаг с «приговорами» «ДНР». Ее обвиняли в терроризме. Женщина сменила 6 камер в СИЗО. Все время в одном помещении находилась с убийцами, наркоманами, ворами. После освобождения она вернулась на работу в больницу в Очеретино (Ясиноватский р-н, Донецкая обл.).

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