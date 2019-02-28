В Министерстве обороны отчитались об обеспечении ВСУ в 2018 году. Новости

В 2018 году на нужды ВСУ по направлениям тылового обеспечения было выделено 11,8 млрд грн. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 28 февраля, в ходе брифинга в Киеве сообщил директор Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Министерства обороны Украины Владимир Гулевич.

«Это дало возможность закупить 141 тыс. тонн горюче-смазочных материалов на 4,3 млрд грн. Было организовано питание личного состава на 3,3 млрд грн. Хочу отметить, что 72 военных части на протяжении 2018 года перешли на новую систему питания по каталогу продуктов, что позволило значительно улучшить питание военнослужащих», – сказал он.

«Осуществлена закупка и поставка в войска 288 тыс. новых суточных полевых наборов продуктов, которые включают в себя первые и вторые блюда в удобной упаковке в комплекте с беспламенным разогревателем», – продолжил Гулевич.

По его словам, кроме того, для военных частей было закуплено и поставлено современное технологическое оборудование для столовых на сумму более 200 млн грн, а еще 3,2 млрд грн, предусмотренных бюджетом, использовали на закупку вещевого имущества.

«В прошлом году впервые были закуплены предметы вещевого имущества, которые ранее для нужд ВСУ не поставлялись, или поставлялись за счет международной помощи. Это такие как: костюм специальный для экипажей боевых машин, различные сумки и подсумки, зимние ботинки, бахилы, пистолетная кобура и многие другие», – проинформировал Гулевич.

«Все предметы вещевого имущества, поставленные в воинские части по заключенным договорам, имеют высокое качество, практичны в использовании и получили большое количество положительных отзывов от военнослужащих ВСУ», – добавил директор Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны.