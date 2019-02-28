На потребности ВСУ в этом году потратят 12,7 млрд грн. Новости

В 2019 году на потребности украинской армии предусмотрены 12,7 млрд грн, что почти на 8% больше, чем в прошлом году. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 28 февраля, в ходе брифинга в Киеве рассказал директор Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Министерства обороны Украины Владимир Гулевич.

«Это даст нам возможность закупить около 142 тыс. тонн топлива для потребностей ВСУ. Обеспечить потребности ВСУ в полном объеме в полевом обмундировании, снаряжении, средствами защиты и повседневной формой одежды, а также частично восстановить неприкосновенные запасы», – сказал он.

По его словам, так же, как и в 2018 году, Минобороны Украины планирует закупить предметы вещего имущества, которые ранее не поставлялись в воинские части ВСУ. Среди них – утепленные костюмы для экипажей боевых машин, специальные летние костюмы, тактические рукавицы и индивидуальные маскировочные комплекты.

«На новую систему питания по каталогу продуктов мы планируем перевести еще 284 военных части. Это даст возможность почти 100% личного состава питаться по новому принципу», – проинформировал Гулевич.

Он отметил, что на сегодняшний день Департамент государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Украины уже использовал 5,7 млрд грн, на которые заключены договоры с поставщиками, и что составляет 45% от общего бюджета. «В феврале-марте начинается закупка новых образцов технологического оборудования – еще около 400 млн грн для военных частей, которые переходят на новую систему питания», – сообщил представитель Минобороны Украины.

Как сообщалось ранее, в 2018 году на нужды ВСУ по направлениям тылового обеспечения было выделено 11,8 млрд грн.

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