Агентство НАТО поможет с закупками для снабжения украинской армии. Новости

В рамках сотрудничества с Агентством НАТО по поддержке и снабжению (АНПП) подписаны два соглашения между Украиной и стороной НАТО, которые позволят закупать продукцию за рубежом из тех же источников, что и страны Североатлантического Альянса. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 28 февраля, в ходе брифинга в Киеве рассказал директор Департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов Министерства обороны Украины Владимир Гулевич.

По его словам, это касается в первую очередь той продукции, которая по технологиям не может быть произведена в Украине. «В свою очередь, украинским производителям указанные соглашения позволяют поставлять за границу свою продукцию через Агентство НАТО», – сказал он.

«Сейчас с целью отработки механизма закупок через АНПП Минобороны разработан порядок таких закупок, и в настоящее время заканчивается составление плана закупок на 2019 год через Агентство НАТО», – сообщил директор Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны.

Он добавил, что в 2019 году Министерство обороны Украины планирует присоединиться ко всем услугам и видам партнерства Агентства НАТО по поддержке и снабжению.

Как сообщалось ранее, в 2018 году на нужды ВСУ по направлениям тылового обеспечения было выделено 11,8 млрд грн. В 2019 году Министерство обороны Украины потратит на потребности украинской армии 12,7 млрд грн.

Читайте также: