В «ДНР» продлили график автобусов из Горловки на КПВВ «Майорск» . Новости

В «ДНР» с 1 марта продлевается график движения автобусных маршрутов, которые едут от КПВВ «Майорск» в Горловку. Об этом сегодня, 28 февраля, сообщает пресс-служба «администрации» Горловки.

«... в связи с изменением режима работы КПВВ "Майорск" с 01.03.2019 продлевается график движения автобусных маршрутов № 14 и № 100. Так, последний рейс от КПВВ "Майорск" по маршруту № 100 будет осуществляться в 18.50; последний рейс от КПВВ "Майорск" по маршруту № 14 будет осуществляться в 19.00», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что все контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе с 1 марта переходят на весенний график работы.





Источник: https://admin-gorlovka.ru/news/27165-izmenenie-marshrutov-dvizheniya-avtobusov-14-i-100

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