Начать все заново: В Тернополе переселенцы из Донбасса помогают друг другу. Новости

В Тернополь Ольга Астахова и Наталья Цуркан переехали из Донбасса в начале вооруженного конфликта, в 2014 году. Женщины познакомились в тернопольской церкви «Хлеб жизни», где сейчас проходят встречи с переселенцами. За чаем и кофе здесь делятся своими историями, помогают друг другу.

Переселенка из поселка Луганское (Донецкая обл.) Ольга Астахова планировала, что переедет в Тернополь на две недели, но из-за продолжающегося вооруженного конфликта на Донбассе живет здесь уже 5 лет.

«Поселили, я прожила 2 месяца и поняла, что возвращаться мне больше некуда. Я решила оставаться здесь. Приехал мой муж, и мы решили остаться в Тернополе», – вспоминает женщина.

С 2014 года она активно помогает другим переселенцам, которые решаются покинуть свой дом и переехать. Женщина отмечает, что часто помощь нужна не только материальная, но и моральная.

«Первое, что мы начали – это помогли людям, у которых были дети школьного возраста, собрать их в школу в 2014 году. 70 детей. Мы помогли приобрести для них ранцы, канцелярию, школьную одежду. С тех пор началась наша дружба с переселенцами», – рассказывает Ольга.

В июле 2014 года вместе с детьми переехала из Донбасса в Тернополь и Наталья Цуркан. Женщине пришлось все начинать с нуля – искать работу, устраивать детей в школу и университет.

«Из самого дорогого, что мы покупали себе, это зимняя одежда, у нас ее просто не было. То, в чем мы приехали, это летняя одежда, я ее брала только детям, себе не брала. Было очень тяжело все купить, нужно было все», – делится Наталья.

В тернопольской церкви «Хлеб жизни» продолжают помогать переселенцам из Донбасса, обратиться за помощью может каждый нуждающийся.

«Сейчас у нас 30-40 человек, с которыми мы встречаемся раз в месяц. Главное – даже не продуктовые наборы, которые мы готовим, а дать людям надежду, что не все потеряно, что есть надежда, что жизнь не закончилась, что они могут рассчитывать на помощь и могут начать все заново», – отмечает Ольга Астахова.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Тернополь-1»

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