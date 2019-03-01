В Донецкой области свыше 700 км дорог нуждаются в капитальном ремонте. Новости

В Донецкой области свыше 700 км дорог нуждаются в капитальном ремонте. Об этом рассказала пресс-секретарь Службы автомобильных дорог Украины в Донецкой области Мария Бритченко.

«В прошлом году было отремонтирована рекордное количество дорог, даже в сравнении с довоенным временем – это свыше 100 км текущего среднего ремонта с укреплением основы дорожного покрытия и начали капитальный ремонт дорог, впервые за много лет», – сказала она.

«Ремонтировали в 2016-м и в 2017 годах. Есть участки, которые были отремонтированы на этой территории еще до Евро-2012. Нельзя сказать, что дороги в плохом состоянии, но около 700 км нуждаются в ремонте, укреплении основы дорожного покрытия, в установке эффективной системы водоотвода. Нужно комплексное восстановление. По состоянию на сегодня, это стоит примерно 17,5 млрд грн это очень большие деньги», – сообщила Бритченко.

По ее словам, чтобы капитально отремонтировать дороги в Донецкой области, понадобится много лет. «Но есть уже действенные европейские механизмы и в вопросе безопасности движения, и в вопросе контроля качества дорог, и в вопросе фундаментальной реформы, которая стартовала в Украине очень быстро. Это децентрализация. Она еще не завершена, еще будут территориальные дороги передаваться на баланс [местных властей]. Реформа для дорожного фонда – это стабильное финансирование из года в год», – отметила представитель облавтодора Донетчины.

Она добавила, что в Украине есть государственная стратегия развития дорог – это программа Государственного агентства автомобильных дорог Украины, которая рассчитана на 5 лет – с 2018 по 2022 годы: «Стратегия такая – за 5 лет объединить качественными дорогами областные центры и отремонтировать по маршрутному принципу».

Напомним, с 1 января 2019 года в рамках реформы децентрализации Укравтодор передал на баланс Донецкой облгосадминистрации почти 77% дорог. Сейчас Служба автомобильных дорог Украины в Донецкой области отвечает за 1865,5 км дорог в регионе. В 2018 году в Донецкой области отремонтировали 125 км путепроводов или 6,7%.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»

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