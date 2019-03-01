Дети войны: В Черновцах 10 детей переселенцев получили статус пострадавших. Новости

В Черновцах (Черновицкая обл.) переселенцы обратились в исполком для получения статуса ребенка, пострадавшего от боевых действий на Донбассе. Об этом рассказал региональный представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Черновицкой области Леонид Мельников.

«Поскольку не было известно, будут ли льготы, или не будет льгот, этот вопрос направлялся на дополнительное изучение и доработку. Это дети внутренне перемещенных лиц, которые пострадали или психологически, или физически от военных действий, которые сейчас проживают на территории Черновицкой области, и нуждаются в таком статусе», – сказал он.

По его словам, статус «Дети войны» должны были получить 13 детей-переселенцев в возрасте до 18 лет. «Хотя их, наверное, больше, но не все родители обратились за получением такого статуса», – отметил представитель омбудсмена.

В Черновцах на заседании исполнительного комитета 26 февраля приняли решение назначить статус «Дети войны» 10 из 13 детей переселенцев, которые обратились за ним.

За получением статуса «Дети войны» обратились к местным властям и родные погибших участников боевых действий на Донбассе.

Как отметила жена погибшего украинского военного Валентина Радчук, этот статус сейчас не предусматривает никаких привилегий или материальных благ. «Это наше личное дело. Дело принципиальное, потому что наши дети на самом деле пострадали и страдают по сегодняшний день. Несмотря, что они живут в собственных домах, но они живут только с мамами. Это большая беда и горе», – сказала она.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ИА «АСС»

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