Сводка из зоны ООС за 28 февраля: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 13 обстрелов украинских позиций, в том числе незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Об этом сегодня, 1 марта, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Помимо запрещенного «Минском» вооружения, противник вел огонь по позициям подразделений Объединенных сил из боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстрелял украинские опорные пункты:

из минометов калибрами 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов – в районе Широкино;

из артиллерийских систем калибром 122 мм, минометов калибрами 120 и 82 мм и крупнокалиберных пулеметов – вблизи Лебединского;

из артиллерийских систем калибром 122 мм, минометов калибром 120 мм и автоматических станковых гранатометов – в районе Водяного;

из минометов калибром 82 мм и гранатометов различных систем – вблизи Гнутово.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ обстреляли позиции подразделений Объединенных сил:

из минометов калибром 120 мм – вблизи населенного пункта Троицкое;

из минометов калибром 82 мм – в районе населенного пункта Шумы (Торецк);

из артиллерийских систем калибром 122 мм – вблизи населенного пункта Новозвановка;

из минометов калибром 120 мм – у населенного пункта Попасная;

из минометов калибрами 120 и 82 мм, вооружения боевых машин пехоты БМП-1 и гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи хутора Вольный (Золотое-4).

С начала текущих суток позиции украинских войск противник не обстреливал.

В «ДНР» сообщают, что «подразделения армии Киева за минувшие сутки 17 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 209 единиц. Под огнем оказались район аэропорта ("Вольво-центр") и поселок Жабичево на северо-западной окраине Донецка, а также поселки шахты "Трудовская", Александровка и Старомихайловка на западе Донецка; поселок шахты им. Гагарина на западе Горловки; прилегающее к Ясиноватой село Яковлевка; села Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред.) и Саханка. При обстрелах применялись минометы калибром 82 и 120 мм, вооружение БМП и БТР, зенитные установки и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 11 раз за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы поселков городского типа Калиново и Фрунзе, сел Желобок, Знаменка, Веселогоровка и Калиново-Борщеватое. Огонь велся из арторудий калибром 122 мм, минометов калибрами 120 мм и 82 мм, вооружения БМП и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного».