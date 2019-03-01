В Луганской области начнут выдавать «пакеты малыша». Новости

В Луганской области с 1 марта роженицам начнут выдавать бэбибоксы или «пакеты малыша». Луганская областная государственная администрация подписала договор с международной организацией UNOPS. Первую партию бэбибоксов ожидают 31 марта.

Как рассказала заместитель главы Луганской облгосадминистрации Ольга Лишик, первыми «пакеты малыша» получат роженицы, которые будут выписаны из роддома по состоянию на 1 марта.

«Роженицы, которые родили с 1 по 31 марта, получат в родильных домах справки о том, что они родили, но не получили в роддоме бэбибокс. С этой справкой нужно обратиться в свое управление социальной защиты населения с заявлением установленного образца и уже по месту проживания / регистрации получить этот бэбибокс», – сказала она.

Матерям новорожденных, которые появятся на свет с 1 апреля, в Луганской области «пакеты малыша» будут выдавать в родильных домах.

Как сообщалось ранее, в Украине с 1 сентября 2018 года «пакет малыша» должен получать каждый новорожденный ребенок в роддоме. Но в Донецкой области, в том числе в Мариуполе, бэбибоксы до сих пор не выдают. Губернатор Донетчины поясняет это коррупционными схемами, а в Минсоцполитики обещают разобраться с проблемой.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

Читайте также: