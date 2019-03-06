В Донецке показали, как сегодня выглядят центральные улицы (Фото). Новости

Блогер Иван Лихачев проехал по центру неподконтрольного украинской власти Донецка. Кадрами, запечатленными по дороге, он поделился в соцсети.
Иван проехал мимо «Студенческого городка», торгового центра «Белый лебедь», супермаркета «БУМ», стадиона «Донбасс Арена», Крытого рынка. Блогер показал, как выглядят сегодня пр. Мира, ул. Челюскинцев и вымощенный брусчаткой пр. Ильича.
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