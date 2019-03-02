Карательные отряды: В соцсетях обсуждают создание «народных дружин» в «ДНР». Новости

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Карательные отряды: В соцсетях обсуждают создание «народных дружин» в «ДНР»

ДН

02.03.19 14:09dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В «ДНР» решили создать добровольные народные дружины, которые будут следить за общественным порядком. Об этом сообщил руководитель «центрального исполкома общественного движения "Донецкая Республика"» Алексей Муратов.

Местные жители в социальных сетях неодобрительно реагируют на такую инициативу.

  • Алексей: «В Германии тоже были дружины. Гитлерюгенд назывались»;
  • Юлия: «А колготки в сеточку и короткие юбки носить можно? Еще не запрещают? Полиции на помощь приходят военные структуры и совместная операция "Ночной город" идет у нас уже не один год. Так им в помощь еще и дружинники! Мы идем к полицейскому государству?»;
  • Сеня: «Мы не идем. Мы уже пришли. Сужается кормовая база и холопам будет доставаться очень мало. Поэтому: закон о лжесвидетельстве пироговой-брига и карательные отряды титушек Муратова. Все логично»;
  • Варвара: «Стволов больше чем голов, а им дружинники нужны... Потом нужно организовать дружинников дружинникам»;
  • Станислав: «Дружинники? Алкаши которые бояться получить от украинской армии будут ходить и терроризировать гражданское население.  Это как полицаи во 2 мировой»;
  • Евгений: «А потом полиции прибавится работа по отлову псевдодружинников? Идея эта не очень»;
  • Дарек: «Тут все идеи не очень, в этой дыре»;
  • Павел: «Дружинники, ГТО... Я сплю и этот кошмар мне снится??? Разбудите меня кто-нибудь».

Также они поднимают о вопрос о компенсации и ответственности за травмы, которые могут во время патрулирования получить дружинники.

  • Анахорет: «А если покалечат дружинника? Каким законом он защищен? Права, обязанности. Платить кто будет?»;
  • Александр: «А действительно. Он же не мент... Его то легко могут кирпичом выключить или арматурой... Никакое карате ему не поможет...».

Добровольная народная дружина (ДНД) – традиционная общественная организация в СССР и России, оказывающая помощь государственным правоохранительным органам в охране общественного порядка, охране государственной границы, предприятий.

Напомним, в «ДНР» хотят ввести наказание за «фейковые новости».

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