В Украине субсидии наличными получают почти 3,4 млн домохозяйств. Новости

В Украине субсидии в денежной форме получают почти 3,4 млн домохозяйств. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 1 марта, в ходе своего выступления в Верховной Раде Украины заявил министр социальной политики Андрей Рева.

«С 1 января вступили в силу изменения в Закон Украины "О жилищно-коммунальных услугах" в ст. 11, в которого было отмечено, что с 1 января 2019 года субсидии выплачиваются потребителю в денежной форме в порядке, установленном Кабинетом министров Украины», – напомнил он.

По его словам, механизм выплаты субсидии был кардинально изменен. «Внедрение денежной выплаты осуществляется поэтапно. С 1 января 2019 года в денежной форме выдаются субсидии тем домохозяйствам, которые впервые обращаются за ее получением. С мая 2019 года субсидии будут выдаваться в денежной форме всем домохозяйствам, которые их получают в неотапливаемый сезон», – сказал Рева.

«Субсидианты, которые оформили субсидии до января 2019 года, получат наличные за февраль уже в марте. Предусмотрены разные способы выплаты гражданам этих денег, поэтому сэкономленные за счет экономного потребления ресурсов деньги сразу будут оставаться у потребителей. Наличная форма применяется к получателям, которым субсидия назначена на текущий отопительный период, начиная с октября-декабря 2018 года», – продолжил министр соцполитики.

Он проинформировал, что по состоянию на 20 февраля 2019 года, субсидии в денежной форме получают 3 млн 378 тыс. 807 домохозяйств. «Уже в марте 2019 года они получат наличные деньги в размере назначенной им субсидии за февраль. В среднем это составляет 1681 грн. обращаю внимание, что это средний показатель. Субсидии имеют индивидуальный характер – от нуля до 24 тыс. грн», – заявил глава Минсоцполитики Украины.

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