На заводе «Славолия» выплатили часть задолженности по зарплате. Новости

В Славянске (Донецкая обл.) работникам завода «Славолия» (сейчас – ООО «СФС-Трейд») выплачено 48% задолженности по заработной плате за декабрь. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сообщил директор ООО «СФС-Трейд» Константин Сокол.

Он напомнил, что общая задолженность составляет 3,3 млн грн, за декабрь – 1млн 208 тыс. грн.

«После последней встречи почти 468 тыс. грн было выплачено заработной платы за декабрь. 48 % того, что мы были должны за декабрь – мы заплатили. Только поступили деньги – сразу отправили. То есть, все, что выторговали за некондиционное масло харьковской компании – все выплатили», – пояснил Сокол.

Планируется, что дальше деньги для оплаты долга будут зарабатывать, сдавая в аренду 30 цистерн. «Есть договоренность по цистернам, заключен договор. 700 тыс. грн в месяц будет идти за их аренду, и все деньги будут идти на погашение», – уточнил руководитель предприятия.

Однако цистерны находятся в залоге в банке, и сейчас ведутся переговоры с финучреждением.

Относительно покупки завода новым собственником – пока решения нет. «Переговоры ведутся очень сложные, сами понимаете, когда три банка в заложниках держат предприятие. Переговоры ведутся между всеми тремя субъектами. У них у всех разные залоги. Я заинтересован, чтобы предприятие нашло покупателя, и это было хорошим шагом вперед и в решении ситуации для работников и для города», – добавил Славянский городской голова Вадим Лях.

Напомним, что ООО «СФС-Трейд» занимается переработкой семян масличных культур, производством масла подсолнечного, шрота подсолнечного. Но с декабря 2018 года завод не работает из-за того, что нет сырья. По словам директора ООО «СФС-Трейд» Константина Сокола, прежний собственник предприятия находится в спорных вопросах с банками, по инициативе которых блокирована работа завода. Поставщики и заказчики отказываются работать со «спорным» предприятием. В итоге – завод простаивает, зарплату платить нечем. Были уволены 285 человек, в штате осталось всего около 60 человек. Задолженность по зарплате достигла 3,3 млн грн.

Читайте также: