В Украине около 70% получателей субсидий в денежной форме – пенсионеры. Новости

В Украине около 70% получателей субсидий в денежной форме являются пенсионерами. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 1 марта, в ходе своего выступления в Верховной Раде Украины заявил министр социальной политики Андрей Рева.

«Выплаты субсидий в денежной форме будет осуществляться органами Пенсионного фонда Украины тем лицам, которые получают пенсии. Это 2 млн 323 тыс. 78 домохозяйств или около 70% всех получателей», – сказал он.

По его словам, субсидии пенсионерам будут выплачиваться таким же способом, как и пенсии. «Либо перечислением денег на пенсионные счета в уполномоченных банках, либо выплатами через почтовые отделения, в том числе с доставкой на дом. Выплата субсидий будет проводиться одновременно с выплатой пенсии пенсионерам», – проинформировал Рева.

«Лица, которые не получают пенсии, а это 1 млн 55 тыс. 729 домохозяйств, смогут получить наличные деньги уже после 12 марта текущего года в любом отделении Ощадбанка, как денежный перевод через внутригосударственную платежную систему срочных переводов "Быстрая копейка", или на текущие счета в Ощадбанке в любое удобное время», – сообщил министр.

Он добавил, что получателям субсидии не обязательно идти за денежными переводами в Ощадбанк именно 12 марта: «С 12 марта до конца месяца в любой день граждане могут спокойно прийти в отделения, предъявить паспорт и ИНН, списки во всех отделениях Ощадбанка есть, и могут спокойно получить эти деньги».

Как сообщалось ранее, в Украине субсидии в денежной форме получают почти 3,4 млн домохозяйств.

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