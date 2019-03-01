Аренда с правом выкупа: Президента просят расширить программу «Доступное жилье». Новости

Президента Украины просят расширить возможности программы «Доступное жилье», дополнив ее возможностью выкупа арендованного жилья. Текст соответствующей петиции размещен на сайте главы государства.

«В программу "Доступное жилье" для ВПЛ предлагаем внести дополнение – предоставление жилья в аренду с правом выкупа, т.е. в лизинг. В связи с тем, что выделяемые на все области Украины 100 млн грн на 2019 год на программу "Доступное жилье" позволят в ней участвовать ограниченному количеству ВПЛ. Учитывая их численность и потребности в жилье, ограниченные финансовые возможности государства из-за продолжающейся агрессии РФ, предлагаем подключить для выполнения программы "Аренда с правом выкупа жилья" дополнительные источники финансирования», – говорится в тексте документа.

«Главным источником финансирования должен стать Всемирный банк. Создание целевого фонда с участием многих иностранных партнеров, правительств стран, оказывающих финансовую помощь Украине в преодолении последствий агрессии РФ, для предоставления целевых кредитов с минимальным процентом непосредственно конкретным участникам этой программы, а также частичной компенсации стоимости жилья молодым семьям и лицам пенсионного возраста из числа ВПЛ», – отмечает автор петиции.

На момент подготовки материала, петиция, опубликованная 26 февраля, собрала 34 голоса из необходимых 25 тыс. До завершения сбора подписей осталось 87 дней.

Как сообщалось ранее, в еще одной петиции президента Украины просят содействовать введению беспроцентного кредитования на приобретение жилья для внутренне перемещенных лиц. Эта петиция по состоянию на сегодняшний день собрала более 1 тыс. голосов, сбор подписей продолжается.

В иной петиции президента Украины просят предоставить переселенцам социальное жилье, в еще одном обращении – отменить проверки ВПЛ и увеличить адресную помощь.

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