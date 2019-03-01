В Луганской области улучшилась криминогенная обстановка. Новости

В Луганской области по результатам работы правоохранителей за 2018 год наблюдается уменьшение зарегистрированных на территории региона правонарушений на 4,2%, с 10 тыс. до 9,6 тыс. Об этом рассказал начальник ГУ Национальной полиции в Луганской области Сергей Колесник.

«Прежде всего это касается таких видов преступлений, как умышленное убийство, тяжкие телесные повреждения, в том числе со смертельными последствиями, изнасилования, разбои, незаконное завладение транспортными средствами, грабежи, мошенничество, хулиганство. Существенное количество таких преступлений раскрыты: умышленные убийства – 100%, тяжкие телесные повреждения – также 100%, разбои – 93% раскрытия, грабежи – 80%, краж – 45%», – сказал он.

По его словам, определенные позитивные тенденции наблюдаются и на протяжении первого месяца 2019 года. «У нас на 27% снизилось количество регистраций сообщений граждан о совершении правонарушений. За сутки мы регистрируем примерно 260-300 сообщений, из них в ЕРДР вносим 20-25 с признаками совершения преступлений», – проинформировал Колесник.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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