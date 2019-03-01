Рева назвал сумму, которую выплатят за субсидии в марте. Новости

В Украине в марте на выплату субсидий направят более 5 млрд грн. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 1 марта, в ходе своего выступления в Верховной Раде Украины заявил министр социальной политики Андрей Рева.

«На выплаты субсидий наличными в марте будет направлено 5 млрд 663 млн 211 тыс. 195 грн за счет отдельной государственной программы, главным распорядителем которой является Министерство социальной политики Украины», – сказал он.

«Механизмом предоставления жилищной субсидии в наличной форме предусмотрено, что граждане должны самостоятельно контролировать потребление жилищно-коммунальных услуг и своевременную оплату в полном объеме, а не размер обязательного платежа, как было раньше. То есть, они получают полный счет и за этот полный счет они должны будут заплатить деньгами субсидий и своими собственными, которые раньше были обязательным платежом», – добавил Рева.

Как сообщалось ранее, в Украине в 2019 году субсидии в денежной форме получают почти 3,4 млн домохозяйств, из них около 70% получателей – пенсионеры.

Читайте также: