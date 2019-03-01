Минсоцполитики индивидуально проинформирует получателей субсидий о выплатах. Новости

В Украине каждый получатель субсидии будет индивидуально о ней проинформирован. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 1 марта, в ходе своего выступления в Верховной Раде Украины заявил министр социальной политики Андрей Рева.

«Для того, чтобы проинформировать каждого получателя о нововведениях, предусмотрено направить каждому на почтовый адрес персональное сообщение, в котором будет указан размер субсидий, а также способ выплаты для пенсионеров, или необходимость обращения в отделения Ощадбанка для тех, кто не получает пенсию», – сказал он.

«Кроме того, будет дана инструкция об использовании денег субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, и акцентировано на необходимости своевременной оплаты за услуги, поскольку наличие задолженности сделает невозможным назначение субсидий на последующий период», – продолжил Рева.

Министр отметил, что для информирования населения наладили информационное взаимодействие в электронном виде между структурными подразделениями социальной защиты, Минсоцполитики, Пенсионным фондом Украины и «Ощадбанком». «На протяжении марта, апреля и мая текущего года две системы выплаты субсидий населению в денежной форме – наличная и безналичная будут функционировать параллельно, что даст возможность объективно оценить эффективность каждой из них», – добавил он.

Как сообщалось ранее, в Украине субсидии в денежной форме получают почти 3,4 млн домохозяйств, из них около 70% получателей – пенсионеры. В марте на выплату субсидий направят более 5,6 млрд грн.

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