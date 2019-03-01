На Луганщине мошенники из неподконтрольного Донбасса массово обманывают население. Новости

На Луганщине проблемными вопросами для правоохранителей являются преступления, связанные с мошенничеством, организованные людьми, проживающими на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса. Об этом рассказал начальник ГУ Национальной полиции в Луганской области Сергей Колесник.

«Проблемными вопросами остаются раскрытия мошенничеств. Из 930 зарегистрированных в прошлом году таких преступлений раскрыто всего 182. Прежде всего это связано с невозможностью проведения следственных и оперативных мероприятий по уголовным производствам, в которых преступники звонили со временно оккупированной территории и под видом работников банка или правоохранительных органов обманывали потерпевших», – сказал он.

«Хотел бы обратиться к гражданам, чтоб не давали свои данные и данные банковских карт своих родственников, когда им звонят. Много способов мошенничества по телефону. Мы также проводим постоянную работу по профилактике таких преступлений», – добавил Колесник.

Как сообщалось ранее, в 2018 году в Луганской области по результатам работы правоохранителей наблюдается уменьшение зарегистрированных на территории региона правонарушений на 4,2%, с 10 тыс. до 9,6 тыс.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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