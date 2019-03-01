Строительство «ветряка» в Краматорске сняли с высоты птичьего полета (Фото, видео). Новости

На окраине краматорского поселка Ясногорка (Донецкая обл.) продолжается строительство первой ветроэнергетической установки. Фото строительства разместил сотрудник ООО «Фурлендер Виндтехнолоджи» / Fuhrlaender Windtechnology Алексей Поддубный.

«Монтаж продолжается. Установлено 4 секции башни. Высота башни на данный момент – 58 м. Рядом ждет своей очереди секция № 2», – написал он.

Кроме того, местный житель Максим Ефимов снял с дрона на видео ход строительства.

Ранее сообщалось, что на Донетчине приступили к строительству первой очереди Краматорского ветропарка.

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