Строительство «ветряка» в Краматорске сняли с высоты птичьего полета (Фото, видео). Новости

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Строительство «ветряка» в Краматорске сняли с высоты птичьего полета (Фото, видео)

01.03.19 18:15dnews.dn.uaНовости

Фото: Facebook / Алексей Поддубный

На окраине краматорского поселка Ясногорка (Донецкая обл.) продолжается строительство первой ветроэнергетической установки. Фото строительства разместил сотрудник ООО «Фурлендер Виндтехнолоджи» / Fuhrlaender Windtechnology Алексей Поддубный.

«Монтаж продолжается. Установлено 4 секции башни. Высота башни на данный момент – 58 м. Рядом ждет своей очереди секция № 2», – написал он.

Кроме того, местный житель Максим Ефимов снял с дрона на видео ход строительства.

Ранее сообщалось, что на Донетчине приступили к строительству первой очереди Краматорского ветропарка.

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