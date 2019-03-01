Порошенко поручил обсудить возобновление работы аэропорта в Мариуполе. Новости

Президент Украины Петр Порошенко поручил проработать вопрос запуска аэропорта «Мариуполь». Об этом он заявил сегодня, 1 марта, на Совете регионального развития, который проходит в Мариуполе (Донецкая обл.).
«Поручаю начальнику Генштаба, министрам обороны и инфраструктуры, председателю Донецкой ОГА проработать вопрос запуска аэропорта города Мариуполь», – сказал Порошенко.
Также он напомнил, что из проекта Европейского инвестиционного банка «Чрезвычайная кредитная программа восстановления Востока Украины», стоимостью 200 млн евро, уже утверждены проекты Донецкой области, которые будут профинансированы на 1 млрд 700 млн грн.
«Задача местной власти Донетчины – создать условия, чтобы у людей была возможность самореализоваться именно здесь. Условия для новых предпринимателей, которые своим умом, трудом и настойчивостью смогут изменить архаичную структуру экономики, которая десятилетиями консервировалась в Донецкой области», – добавил президент.
По его словам, в Мариуполе местные жители «упорно и настойчиво день за днем строят будущее Украины». «Здесь для тех, кто вынужден жить на оккупированных территориях, складывается картина единства и способности преодолевать препятствия. Это картина больших возможностей, которые мы можем и должны реализовать», – сказал Порошенко.
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