Первый день весны в Донецке (Фото). Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке в первый день весны сегодня, 1 марта, шел снег, который сменился дождем. Об этом в группе «Донецк. Штрихи к портрету» в Facebook пишет дончанин Александр Валентинович, разместив соответствующие фото.

«01.03.19 – Донецк! Наша классическая погода в первый день весны ... солнце, тучи, снег и дождь», – написал он.

Напомним, горожане показали последний день зимы в Донецке.

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