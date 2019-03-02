Ситуация в пунктах пропуска утром 2 марта: Проезда ожидали 200 авто. Новости

Сегодня утром, 2 марта, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 1 марта через линию соприкосновения последовало 36,9 тысячи человек и 4,5 тысячи транспортных средств:

«Майорское» – 8510 человек и 1090 транспортных средств;

«Марьинка» – 7550 человек и 1350 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 6820 человек и 1260 транспортных средств;

«Гнутово» – 3390 человек и 840 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 10600 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: «Майорское» – 30/40;

«Марьинка» – 0/50;

«Новотроицкое» – 0/35;

«Гнутово» – 20/25.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское»:

Эдя: «6:05. Никитовка на Артемовск перед ментами 70 основная 20 льготы».

КПВВ «Марьинка»:

Евгений: «5:31. На Каргиле из Донецка очередь до моста основная, льгота больше половины основной»;

Евгений: «6:08. На Каргиле из Донецка льгота практически сравнялась с основной до моста»;

Елена: «6:36. На Каргиле основная на две машины протяжка, а льготка хорошо продвинулась в сторону Курахово»;

Михаил: «6:49. Каргил. Протяжка была. Основная и льгота по 10 машин. Сейчас стоит основная 75 машин, льгота 60».

КПВВ «Новотроицкое»:

Павел: «4:53. На Еленовке в сторону Мариуполя 2,5 туалета основной очереди»;

Павел: «7:07. Было около 70. Сейчас намного больше. Сейчас на Еленовке в сторону Мариуполя основная очередь за 3 туалетом. Льготная 1,5 туалета. Начали запускать».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» и «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.

Напоминаем, что с 1 марта контрольные пункты въезда-выезда в районе операции Объединенных сил перешли на весенний график работы. Пропуск через линию разграничения осуществляется ежедневно с 7:00 до 18:30.