Ситуация в пунктах пропуска днем 2 марта. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 2 марта, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Марьинка»:

Евгений: «10:08. На Каргиле основная очередь до моста, льготы 22 машины. Стоим с 5:15 (мск), сейчас 11:00 9мск) – мы 13 в основной»;

Геннадий: «10:25. Каргил в Украину, очередь от спуска моста. Протяжки минут через 30 по 10 машин. Льготы почти нет, проезжает быстрей»;

Laryss: «12:55. В сторону Курахово из Донецка на Каргиле основной 90 машин»;

Серега: «13:10. Каргил в Донецк больше сотни машин»:

Василий: «14:01. В 12:00 пешая в Марьинке на проверку, а на Каргиле в сторону Курахово– пусто».

КПВВ «Новотроицкое»:

Vitalios: «12:14. Еленовка в Украину до 4 туалета, около 90 машин, льготная наполовину короче, пускают на реверс. Приехал в 5:10 (мск), стал между 2 и 3 туалетом был 47. По состоянию на 8:00 стою 31 от поста»;

Андрей: «12:39 На Еленовке ж...а, стоим еще с 5 утра. 10 машин раз в полчаса. Перевозы и супер льгота едет хорошо»;

Алеся: «13:19. В сторону Украины машин 30, на Донецк от сигаретного ларька, движение очень плохое».

КПВВ «Гнутово»:

Павел: «10:58. На Октябре в сторону Мариуполя до 15 машин. Льготников и перевозчиков нет».

КПВВ «Станица Луганская»:

Виктория: «13:21. Сегодня в 8:00 (мск) утра КППП лнр в Украину очередь только на окошках, 8:25 КПП Станица в Украину 3 отсека и очень много тачечников, долго стояли за талончиком с левой стороны и мало окошек работало. 9:20 в Луганск на КПП Станица очередь возле окошек. 11:10 в Луганск очереди нет».

О ситуации на КПВВ «Майорское» на данный момент не сообщается.

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