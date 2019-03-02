Цирк продолжается: В «ДНР» утвердили «стратегию внешней политики». Новости

«Глава ДНР» Денис Пушилин утвердил концепцию внешней политики. Она вступила в силу 1 марта, сообщают местные интернет-издания.
В ней говорится о стремлении «ДНР» к равноправным отношениям с Украиной и вступлению в ООН, переход на стандарты Организации Договора о коллективной безопасности с дальнейшей возможностью присоединения «республики» к нему, развитию сотрудничества со странами СНГ, Евразийского Экономического Союза. При этом о присоединении к России в ней не говорится.
В социальных сетях местные жители смеются над «стратегией» и возмущаются.
- Юлия: «Вот читаю подобные новости и вспоминаю житие в сссре, как мы тоже тужились, выпячивали грудь, рассказывали как мы круты, постоянно слушали выступления темнокожих послов непоймичего. Боже, как же убого мы выглядели со стороны! Намерения он закрепил, блд... Да ты хоть с Альфа- Центаврой собирайся соединяться, дебил! Они ж вас даже для опытов не возьмут»;
- Виталий: «"Глава днр официально закрепил намерение республики вступить в г...но"»;
- Юлия: «Какой бред.........»;
- Андрей: «Какой ООН?»;
- Олег: «Интересно, как он это сделает»;
- Юрий: «Цирк продолжается, все для народа...»;
- Светлая: «Филькина грамота!»;
- Дима: «Пока только в г...но вступил!»;
- Alex 'o': «И в ЕС»;
- Игорь: «Да че там – во вселенную»;
- Юрий: «Да, что же еще придумать, что бы реальные, сегодняшние проблемы народа не решать»;
- Василий: «Министерству связи в связи с этим срочно нужно новую марку выпустить»;
- Виталий: «Несет такую же пургу как и покойный Захарченко. Тот Лондон брал, а этот в ООН вступать хочет. Люди, очнитесь, посмотрите кто вами руководит! Это либо клоуны, либо реально дебилы»
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