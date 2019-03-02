Цирк продолжается: В «ДНР» утвердили «стратегию внешней политики». Новости

«Глава ДНР» Денис Пушилин утвердил концепцию внешней политики. Она вступила в силу 1 марта, сообщают местные интернет-издания.

В ней говорится о стремлении «ДНР» к равноправным отношениям с Украиной и вступлению в ООН, переход на стандарты Организации Договора о коллективной безопасности с дальнейшей возможностью присоединения «республики» к нему, развитию сотрудничества со странами СНГ, Евразийского Экономического Союза. При этом о присоединении к России в ней не говорится.

В социальных сетях местные жители смеются над «стратегией» и возмущаются.