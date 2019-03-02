Нет промышленности, нет покупательской возможности, деградируем: В Донецке обсуждают работу «Амстора». Новости

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке закрываются супермаркеты сети «Амстор». Об этом местные жители сообщают в социальных сетях.

«Что происходит с Амстором сейчас или еще не успели там открыть "Пятерочку" или "Семерочку"», – задает вопрос пользователь.

Ему отвечают местные жители.

Сергей: «Скоро уже будет некому (грамотных управленцев нет), да и не для кого (денег у населения нет) открывать»;

Элина: «В Амсторе, мягко говоря, пусто уже пять лет. Хозяина нет. Законсервировать эти огромные площади до лучших времен – да и дело с концом»;

Александр: «Нет промышленности, нет покупательской возможности, деградируем... Развивается молодежный парламент, общественный совет и т.д.»;

Татьяна: «Денег у людей нет. Все»;

Юрий: «На пр.Таманский "Амстор" уже закрыли».

Как сообщалось ранее, в Донецке на месте бывшего супермаркета «Амстор» (пересечение пр. Ильича и ул. М. Ульяновой) открылся очередной магазин сети «Семерочка». ​

Напомним, в «ДНР» работает несколько сетевых супермаркетов. Лидерами в ритейле являются новые «Первый республиканский супермаркет», «Авоська», «Семерочка» и оставшиеся с мирного времени – «Обжора» и «Амстор». При этом на «Амстор» оказывается давление, и сеть постепенно закрывает свои точки.

«Семерочка» же – это аналог российской сети «Пятерочка».

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