Нет промышленности, нет покупательской возможности, деградируем: В Донецке обсуждают работу «Амстора». Новости

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Нет промышленности, нет покупательской возможности, деградируем: В Донецке обсуждают работу «Амстора»

ДН

02.03.19 18:13dnews.dn.uaНовости

Фото: скриншот видео

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке закрываются супермаркеты сети «Амстор». Об этом местные жители сообщают в социальных сетях.

«Что происходит с Амстором сейчас или еще не успели там открыть "Пятерочку" или "Семерочку"», – задает вопрос пользователь.

Ему отвечают местные жители.

  • Сергей: «Скоро уже будет некому (грамотных управленцев нет), да и не для кого (денег у населения нет) открывать»;
  • Элина: «В Амсторе, мягко говоря, пусто уже пять лет. Хозяина нет. Законсервировать эти огромные площади до лучших времен – да и дело с концом»;
  • Александр: «Нет промышленности, нет покупательской возможности, деградируем... Развивается молодежный парламент, общественный совет и т.д.»;
  • Татьяна: «Денег у людей нет. Все»;
  • Юрий: «На пр.Таманский "Амстор" уже закрыли».

Как сообщалось ранее, в Донецке на месте бывшего супермаркета «Амстор» (пересечение пр. Ильича и ул. М. Ульяновой) открылся очередной магазин сети «Семерочка». ​

Напомним, в «ДНР» работает несколько сетевых супермаркетов. Лидерами в ритейле являются новые «Первый республиканский супермаркет», «Авоська», «Семерочка» и оставшиеся с мирного времени – «Обжора» и «Амстор». При этом на «Амстор» оказывается давление, и сеть постепенно закрывает свои точки. 

«Семерочка» же – это аналог российской сети «Пятерочка». 

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