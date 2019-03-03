Сводка из зоны ООС за 2 марта: Версии сторон конфликта. Новости

Вся лентаДонбассДонецкая область
Луганская область

Сводка из зоны ООС за 2 марта: Версии сторон конфликта

03.03.19 09:07dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 7 раз открывали огонь по позициям ВСУ, трижды применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. В результате обстрелов один украинский военный был ранен. Об этом сегодня. 3 марта, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ 6 раз обстреляли опорные пункты ВСУ:

  • дважды, из минометов калибров 120 и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Лебединское;
  • из минометов калибра 120 мм вблизи села Водяное;
  • из автоматических станковых гранатометов в районе населенного пункта Верхнеторецкое;
  • из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия у поселка Пески;
  • из станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Павлополь.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ обстреляли позиции подразделения Объединенных сил в районе населенного пункта Травневое из автоматических станковых гранатометов.

Личный состав подразделений, которые были обстреляны противником, ответил на огонь применением всех дежурных огневых средств.

В «ЛНР» заявили о 7 нарушениях режима тишины. Обстрелам подверглись районы Углегорска, сел Пришиб, Лозовое и Логвиново. Огонь велся из противотанковых ракетных комплексов, 120-мм и 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов СПГ и автоматических станковых гранатометов АГС.

В «ДНР» заявили о 17 обстрелах своих позиций. Огонь велся у Старомихайловки, Донецка ("Вольво-Центр"), Пикуз (до переименования – Коминтерново), Жабуньков, Васильевки, Саханки. Обстрелы производились из зенитной установки, минометов калибром 82 мм и  120 мм,  СПГ, также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В результате обстрела Васильевки два трансформатора выведены из строя. На данный момент Васильевка и Красный Партизан остаются без электроэнергии. В Пикузах в результате обстрела повреждения получили 7 жилых домов:

  • ул. Черняховского, 5 – повреждена крыша;
  • ул. Ахматова, 49 – попадание во двор;
  • ул. Ватутина, 1 – поврежден фасад;
  • ул. Ватутина, 5 – повреждена крыша гаража и крыша летней кухни;
  • ул. Ватутина, 6 – прямое попадание в крышу дома. Разрушена хозпостройка, осколками поврежден гараж, стены, забор и оконные блоки; 
  • ул. Ватутина, 8 – повреждены окна, стены и фасад; 
  • ул. Ватутина, 10 – повреждены окна, стены и фасад.

Комментарии

Загрузка...