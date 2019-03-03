Россия откровенно блокирует переговоры в ТКГ, – Марчук. Новости

Последнее заседание Трехсторонней контактной группы в Минске, которое состоялось 27 февраля, не было продуктивным. Об этом заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Евгений Марчук.
«Поразило тем, как Россия откровенно блокирует достижение любых позитивных результатов, даже в той сфере, где у нас раньше удавалось достигать договоренностей», – сказал он.
«Например, прекращение огня, режим тишины, не говоря уже об остальных вопросах», – добавил Марчук.
Ранее спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик в Минске после очередного заседания ТКГ заявил, что на линии соприкосновения на Донбассе необходимо увеличить пропускную способность КПП и заняться разминированием прилегающих к ним дорог. Представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко сообщила, что в гуманитарной группе украинскую сторону 27 февраля представляли эксперты СБУ и МинВОТ, а заседание было грубо сорвано представителями ОРДЛО*.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»
*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей
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